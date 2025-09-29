भिवपुरीतील टाटा पॉवरच्या प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध; 6 ऑक्टोबरपासून उपोषणाचा इशारा

सामना ऑनलाईन
|

कर्जत तालुक्यातील कडाव टाटा पॉवर कॅम्पजवळील भिवपुरी परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या टाटा पॉवर कंपनीच्या एक हजार मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केला आहे. हा प्रकल्प स्थानिकांच्या मुळावर उठणारा असून रोजगाराबाबत कंपनीने कोणताही ठोस आराखडा तयार केला नसल्याचा आरोप करत या प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी विरोध केल 1 आहे. येत्या ६ ऑक्टोबरपासून नागरिकांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

टाटा पॉवरच्या माध्यमातून भिवपुरी परिसरात एक हजार मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभा करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरीही दिली आहे. ही मंजुरी देताना शासनाने पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास आणि स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मागण्यांचा विचार केलेला नाही. कंपनीकडून स्थानिक ग्रामस्थांना मिळणारा रोजगार, उद्योग सेवा, पायाभूत सुविधा याबाबत कोणताही ठोस आराखडा तयार केलेला नाही. फक्त कंपनीचे हित लक्षात घेऊन मंजुरी देण्यात आली आहे असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

हा प्रकल्प स्थानिकांच्या मुळावर उठणारा असल्याने आदिवासी महादेव कोळी समाजोन्नती मंडळ कर्जत, आदिवासी समन्वय समिती कर्जत तालुका, ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ट्रायबल जिल्हा शाखा रायगड यांच्यासह नऊ संघटनांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे.

कंपनीने जर तातडीने स्थानिकांना रोजगाराची हमी, पर्यावरणीय परिणामांवर ठोस उपाययोजना, तसेच समाजाभिमुख योजना जाहीर केल्या नाहीत तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याची भूमिकाही ग्रामस्थांनी घेतली आहे. या विरोधात ६ ऑक्टोबरपासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पालिका निवडणुकीत शिंदे गटाशी युती नको, स्वबळावर लढू! नवी मुंबईत भाजपचा नारा

अमृतसर एक्स्प्रेस डबे सोडून पळाली; डहाणूजवळ कपलिंप तुटले; पाऊण तास वाहतूक ठप्प, रविवार ठरला ‘लटकवार’

देवीच्या दर्शनाहून महिलांची परतणाऱ्या बस पुरात अडकली; 45 महिला प्रवाशांची सुखरूप सुटका

पावसाचा रुद्रावतार! ठाणे, पालघर, रायगडात दाणादाण, भातशेतीचा चिखल, मासेमारी बंद, जनजीवन विस्कळीत

साडेचार महिन्यात 264 बेकायदा बांधकामे भुईसपाट; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेची कारवाई

उत्तनमध्ये बिल्डिंगचा स्लॅब कोसळला; रहिवासी गंभीर जखमी

महाविकास आघाडीचा वाडा नगरपंचायतीला इशारा; करवाढ मागे न घेतल्यास आंदोलन

महामार्गावरील मोकाट गुरे प्रांत कार्यालयात सोडू; डहाणूतील किसान सभेचा इशारा

म्हाडाला हवीय 350 हेक्टर जमीन! ठाणे, पनवेल, पालघरमधील जागेची केली मागणी, घरांच्या उभारणीसाठी जागाच शिल्लक नाही