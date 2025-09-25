शहीद कारसेवकांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक स्थिती खराब, राम मंदिर ट्रस्टने त्यांना मदत करावी; विनय कटियार यांची मागणी

विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने राम मंदिर आंदोलनात योगदान देणारे अयोध्येचे माजी खासदार विनय कटियार यांनी शहीद कारसेवकांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठी मागणी केली. शहीद कारसेवकांच्या कुटुंबांची सर्वोतपरी काळजी घ्यावी, अशी मागणी कटियार यांनी केली आहे. विनय कटियार हे बजरंग दलाचे माजी राष्ट्रीय संयोजक होते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या कटियार यांची राम मंदिर आंदोलनात मोठी भूमिका होती, तीच भूमिका आजही कायम आहे.
विनय कटियार यांनी दोपहर का सामनाला आपली प्रतिक्रिया दिली. आपल्याकडे अजूनही भरपूर राजकीय संधी आहेत. संपूर्ण देश आहे, आपण कुठूनही सुरुवात करू शकतो. आपल्याकडे अनेक ऑफर आहेत, पण मी असे काहीही करणार नाही ज्यामुळे वाद निर्माण होईल, असे विनय कटियार म्हणाले.