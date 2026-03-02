कश्मिरमध्ये खामेनींच्या हत्येविरोधात हिंसक निदर्शने सुरू, पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जम्मू आणि काश्मीरमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू केलेल्या खबरदारीच्या निर्बंधांदरम्यान, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येचा निषेध करणाऱ्या लोकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. सोमवारी सलग दुसऱ्या दिवशी कश्मिरातील जनजीवन जवळजवळ ठप्प झाले.

कर्फ्यूचे उल्लंघन करून अनेक ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली, ज्यामुळे पोलिस आणि निमलष्करी दलांना त्यांना रोखण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला. परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहून सुरक्षा दलांनी लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा वापर केला, ज्यामुळे हिंसक संघर्ष सुरू झाला. निदर्शकांनी वारंवार एकत्र येऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सुमारे एक तासाच्या संघर्षानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि जमावाला पांगवले.

२ मार्चला दुसऱ्या दिवशीही बंद सुरू राहिला, यामुळे बाजारपेठा, वाहतूक आणि कार्यालये प्रभावित झाली. संवेदनशील भागात अतिरिक्त पोलिस आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले. सर्व शैक्षणिक संस्थांना दोन दिवसांची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आणि इंटरनेटचा वेग मर्यादित करण्यात आला. खबरदारी म्हणून प्रशासनाने अनेक भागात सुरक्षा वाढवली. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सतत गस्त आणि पाळत ठेवण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी जनतेला शांतता राखण्याचे आणि अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन केले.

श्रीनगरमध्ये, लाल चौक, अबी गुजर, आलमगरी बाजार आणि लाल बाजार यासह अनेक भाग बंद ठेवण्यात आले होते. बारामुल्ला, पट्टण, मंगम, बडगाम, पुलवामा, शोपियान आणि बांदीपोरा या शियाबहुल भागातही वाहतूक प्रतिबंधित करण्यात आली होती. प्रशासकीय निर्बंध असूनही, मोठ्या संख्येने शिया समुदायाचे लोक जमले होते. निदर्शकांनी खामेनींचे पोस्टर आणि अमेरिका आणि इस्रायलविरोधी घोषणा लिहिलेले बॅनर घेऊन लाल चौकाकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला. बाटमालूजवळ, पोलिस आणि सीआरपीएफ जवानांनी निषेधाचे आदेश देऊन निदर्शकांना पुढे जाण्यापासून रोखले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या आवाहनाला न जुमानता, संतप्त जमावाने धडक दिली आणि बॅरिकेड्स तोडून आत प्रवेश केला. काही निदर्शकांनी पॅलेस्टाईन, इराण आणि हिजबुल्लाहचे झेंडे घेतले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Amazon aws data center shutdown uae iran missile strike impact

इराणच्या हल्ल्याचा ‘डिजिटल’ फटका? संयुक्त अरब अमिरातीतील Amazon चे डेटा सेंटर ठप्प

Iran retaliatory strikes on dubai sharjah us fifth fleet naval base attacked

इराणचा भीषण प्रतिहल्ला; दुबई, शारजाहसह अमेरिकन नौदल तळांवर क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव, सॅटेलाइट इमेजमधून स्पष्ट

मोदींच्या गळ्यात लटकलेल्या पदकामुळे देशातील महागाई कमी होणार नाही, संजय राऊत यांचा घणाघात

व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रध्यक्षाप्रमाणे आपल्यालाही उचलून नेतील या भितीने मोदींनी खामेनी यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त नाही केला का? संजय राऊत यांचा टोला

दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान असणाऱ्या देशातील नागरिकांचा ‘ग्रीन कार्ड’ आणि व्हिसा रद्द करा…, अमेरिकेतून मागणीला जोर

Israel Iran War – कुवेतला जाणारे विमान कराचीला वळवले, केरळच्या तीन नागरिकांसह 8 हिंदुस्थानी नागरिक पाकिस्तानात अडकले

…तर आज पाकिस्तान नकाशावर नसता, अमेरिकेच्या गुप्त अहवालातून खुलासा

Nagpur SBL Company Blast : एसबीएल एनर्जी स्फोट प्रकरणी मालकासह संचालकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

Israel Iran War – कुवैतमध्ये अमेरिकन लढाऊ विमान जेट F 15 कोसळले; प्रसंगावधानाने पायलट बचावला