कश्मिरमध्ये खामेनींच्या हत्येविरोधात हिंसक निदर्शने सुरू, पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या

जम्मू आणि काश्मीरमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू केलेल्या खबरदारीच्या निर्बंधांदरम्यान, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येचा निषेध करणाऱ्या लोकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. सोमवारी सलग दुसऱ्या दिवशी कश्मिरातील जनजीवन जवळजवळ ठप्प झाले.
कर्फ्यूचे उल्लंघन करून अनेक ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली, ज्यामुळे पोलिस आणि निमलष्करी दलांना त्यांना रोखण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला. परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहून सुरक्षा दलांनी लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा वापर केला, ज्यामुळे हिंसक संघर्ष सुरू झाला. निदर्शकांनी वारंवार एकत्र येऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सुमारे एक तासाच्या संघर्षानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि जमावाला पांगवले.
२ मार्चला दुसऱ्या दिवशीही बंद सुरू राहिला, यामुळे बाजारपेठा, वाहतूक आणि कार्यालये प्रभावित झाली. संवेदनशील भागात अतिरिक्त पोलिस आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले. सर्व शैक्षणिक संस्थांना दोन दिवसांची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आणि इंटरनेटचा वेग मर्यादित करण्यात आला. खबरदारी म्हणून प्रशासनाने अनेक भागात सुरक्षा वाढवली. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सतत गस्त आणि पाळत ठेवण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी जनतेला शांतता राखण्याचे आणि अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन केले.
श्रीनगरमध्ये, लाल चौक, अबी गुजर, आलमगरी बाजार आणि लाल बाजार यासह अनेक भाग बंद ठेवण्यात आले होते. बारामुल्ला, पट्टण, मंगम, बडगाम, पुलवामा, शोपियान आणि बांदीपोरा या शियाबहुल भागातही वाहतूक प्रतिबंधित करण्यात आली होती. प्रशासकीय निर्बंध असूनही, मोठ्या संख्येने शिया समुदायाचे लोक जमले होते. निदर्शकांनी खामेनींचे पोस्टर आणि अमेरिका आणि इस्रायलविरोधी घोषणा लिहिलेले बॅनर घेऊन लाल चौकाकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला. बाटमालूजवळ, पोलिस आणि सीआरपीएफ जवानांनी निषेधाचे आदेश देऊन निदर्शकांना पुढे जाण्यापासून रोखले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या आवाहनाला न जुमानता, संतप्त जमावाने धडक दिली आणि बॅरिकेड्स तोडून आत प्रवेश केला. काही निदर्शकांनी पॅलेस्टाईन, इराण आणि हिजबुल्लाहचे झेंडे घेतले होते.