महिला बुक करत होती टॅक्सी, मात्र त्यापेक्षाही स्वस्त होत हेलिकॉप्टर!

तुम्ही जर टॅक्सी बुक करत असाल आणि तुम्हाला कळलं की तुम्ही बुक करत असलेल्या टॅक्सीपेक्षाही ‘हेलिकॉप्टर’ स्वस्त आहे. तेव्हा तुमच्या मनात पहिला विचार कोणता येईल? तुम्हाला वाटत असेल हे कसं शक्य आहे. मात्र हो हे खरं आहे. ही घटना आहे अमेरिकेतली न्यूयॉर्क येथील. एक महिला John F Kennedy विमानतळावरून ऑनलाईन टॅक्सी बुक करत होती. मात्र ऑनलाईन टॅक्सी बुक करत असताना तिला जो सर्वात स्वस्त ऑप्शन दिसला तो होत हेलिकॉप्टर.

निकोल लव्ह्स हॅरी नावाच्या एका ट्विटर वापरकर्त्याने हा फोटो शेअर केला आहे. हा एक स्क्रीनशॉट आहे. त्यात तीन पर्याय आहेत. UberX, Uber Pool आणि हेलिकॉप्टर. यात सर्वात स्वस्त पर्याय हा हेलिकॉप्टरचा आहे. ज्याचे भाडे 101.39 डॉलर्स आहे. हिंदुस्थानी चलनानुसार सुमारे 7000 रुपये.

यावर अनेक नेटकरी आपली प्रतिक्रिया देत आहेत.

