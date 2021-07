घरोघरी लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचारी पार करतायत ओसंडून वाहती नदी

सोशल मीडियावर सध्या जम्मू काश्मिरचा एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचारी जीवाची बाजी लावत ओसंडून वाहत असलेली नदी पार करताना दिसत आहेत. व्हिडीओ पाहून लोकांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्याला सलाम केलाय.

एएनआयने जम्मू-काश्मीरचा एक व्हिडिओ ट्विटरवर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ जम्मू-काश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यातील त्रल्ला गावचा आहे. तिथे आरोग्य कर्मचारी घरोघरी जाऊन लसीकरण करत आहेत.

#Watch J&K | Health workers cross a river to carry out door-to-door COVID19 vaccination in Rajouri district’s Tralla village

(Video Source: Dr Iram Yasmin, In-charge, Tralla Health Centre) pic.twitter.com/884C36ZBhA

— ANI (@ANI) July 10, 2021