अरेच्च्या! गिटारच्या तालावर चक्क पोपटाने धरला सूर, पाहा व्हिडीओ…

पोपट बोलतो हे तुम्ही ऐकले असेल, मात्र तो गातोही यावर तुमचा विश्वास बसणार का? सध्या सोशल मीडियावर एका व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओत गिटारच्या तालावर चक्क एक पोपट क्लासिक रॉक गाणं गाताना दिसत आहे. त्याच्या या गाण्यावर नेटकरी रसिकांकडून मजेदार प्रतिक्रिया येत आहेत.

सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर धुमाकुळ घालत आहे. ज्यामध्ये एक पोपट अतिशय सुमधुर आवाजात आणि मधुर शैलीत गाणे गाताना दिसत आहे. व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडीओत ‘टिको द पॅरट’ नावाने प्रसिद्ध असलेला पोपट दिसत आहे. या व्हिडीओला @rtnordy नावाच्या युजरने ट्विटरवर शेअर केले आहे. सोशल मीडियावर लोकांना हा इतका आवडला की आतापर्यंत तीन लाखांहून अधिक लोकांनी या व्हिडीओला पसंती दिली आहे.

हा व्हिडीओ 33 सेकंदाचा असून त्यामध्ये एक माणूस हातात गिटार घेऊन त्याच्या समोर एक पोपट बसलेला दिसत आहे. या व्हिडीओत पोपट गिटारच्या सूरात अतिशय सुरेल पद्धतीने क्लासिक रॉक गाणे गाताना दिसत आहे. व्हिडीओमधील पोपटाचे गाणे ऐकल्यानंतर एखाद्याचा विश्वास बसणार नाही की, पोपट इतकं छान आणि सुरात गाणं कसं काय गाऊ शकतो. या व्हिडीओवर नेटकरी आपल्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत.

obsessed with this guy who just uploads videos of him playing classic rock riffs while his birb freestyles vocals pic.twitter.com/PRad1TY33D

— flop era orange coat guy (@rtnordy) May 26, 2021