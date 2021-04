विरारमधील रुग्णालयात लागलेल्या आगीत 13 रुग्णांचा मृत्यू, मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले तीव्र दुःख

विरार पश्चिमेला असलेल्या तिरूपती नगर भागामध्ये बंजारा हॉटेलच्या मागील बाजूस विजय वल्लभ रुणालयाच्या अतिदक्षता विभागात आग लागली होती. शुक्रवारी पहाटे 3.13 च्या सुमारास ही आग लागल्याचे सांगण्यात येत आहे. या आगीत अतिदक्षता विभाग जळून खाक झाला असून, एसीच्या कॉम्प्रेसरचा स्फोट झाल्याने या विभागातील 13 रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. या विभागातून 4 रुग्णांनी वेळीच पळ काढल्याने त्यांचा जीव वाचला आहे.

The fire at a COVID-19 hospital in Virar is tragic. Condolences to those who lost their loved ones. May the injured recover soon: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 23, 2021