WTC च्या फायनलमधील पराभवानंतर कोहली पुन्हा देवाच्या दरबारात, अनुष्कासोबत भजन ऐकायला गेला

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पिअनशिप फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियासोबत पराभूत झाल्यानंतर टिम इंडियाचे काही खेळाडू लंडनमध्येच सुट्टीचा आनंद घेताना दिसले, तर काही पुन्हा मायदेशी परतले आहेत. जुलैमध्ये टिम इंडिया वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर असणार आहे. त्यापूर्वी संघाचे खेळाडू आपल्या कुटुंबियांसमवेत वेळ घालवत आहेत. हिंदुस्थानी क्रिकेट संघाचा प्रमुख विराट कोहली सध्या लंडनमध्ये असून पत्नी अनुष्का शर्मासोबत वेळ घालवत आहे. हे जोडपे लंडनमध्ये कृष्णदासांच्या कीर्तन कार्यक्रमाचा आनंद लुटतानाचे काही व्हिडीओ व फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Virat Kohli and Anushka Sharma at the Krishna Das Kirtan show in London. pic.twitter.com/FHOpLxFOfI

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) June 17, 2023