विराट-अनुष्काला कॅफेतून बाहेर काढलं; महिला क्रिकेटपटूंसमोर घडला धक्कादायक प्रकार, न्यूझीलंडमध्ये नेमकं काय झालेलं?

टीम इंडियाचा रनमशीन विराट कोहली सध्या क्रिकेटपासून दूर आहे. विराटने टी-20 आणि कसोटी क्रिकेटला रामराम ठोकला असून फक्त वन डे क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या वन डे मालिकेत तो खेळण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी तो अनुष्का शर्मासोबत लंडनमध्ये खास वेळ घालवत असून अधूनमधून त्यांचे फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. मात्र आता तो एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. हिंदुस्थानच्या महिला संघाची स्टार खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्ज हिने विराट-अनुष्कासोबत न्यूझीलंडमध्ये घडलेला एक धक्कादायक प्रसंग सांगितला आहे.