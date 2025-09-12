विराट-अनुष्काला कॅफेतून बाहेर काढलं; महिला क्रिकेटपटूंसमोर घडला धक्कादायक प्रकार, न्यूझीलंडमध्ये नेमकं काय झालेलं?

सामना ऑनलाईन
|

टीम इंडियाचा रनमशीन विराट कोहली सध्या क्रिकेटपासून दूर आहे. विराटने टी-20 आणि कसोटी क्रिकेटला रामराम ठोकला असून फक्त वन डे क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या वन डे मालिकेत तो खेळण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी तो अनुष्का शर्मासोबत लंडनमध्ये खास वेळ घालवत असून अधूनमधून त्यांचे फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. मात्र आता तो एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. हिंदुस्थानच्या महिला संघाची स्टार खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्ज हिने विराट-अनुष्कासोबत न्यूझीलंडमध्ये घडलेला एक धक्कादायक प्रसंग सांगितला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अमेरिकेत हिंदुस्थानी वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या; बायको- मुलासमोरच कुऱ्हाडीने चिरला गळा

पुणे बाजार समिती भ्रष्ट्राचार प्रकरण – जी 56 मोकळ्या जागांचे मनमानी पध्दतीने वाटप

आपल्या राज्यकर्त्यांनी नेपाळमधल्या उद्रेकाकडे गांभीर्याने पहावं, संजय राऊत यांचे विधान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधी पक्षनेत्यांसोबत नाशिकमध्ये फिरावं, संजय राऊत यांचे आव्हान

C.P. Radhakrishnan – सीपी राधाकृष्णन बनले देशाचे 15 वे उपराष्ट्रपती, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली पद आणि गोपनियतेची शपथ

Share Market update – शेअर बाजारात तुफान तेजी; निफ्टी 25 हजार पार, सेन्सेक्सही वधारला, नेमकं काय कारण

Karishma Sharma – मुंबईत धावत्या लोकलमधून बॉलिवूड अभिनेत्रीनं उडी घेतली; स्वत: सांगितलं नेमकं काय घडलं?

अमेरिकेत नेव्हल अकादमीत अंदाधुंद गोळीबार, अनेकजण जखमी

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 12 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस