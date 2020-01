विराट कोहलीने धोनीचा विक्रम मोडला; डू प्लेसिस, विलियम्सन यांच्या पंक्तीत स्थान

हिंदुस्थान आणि न्यूझीलंड संघात पाच टी-20 सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना हॅमिल्टनच्या मैदानावर सुरू आहे. मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतलेल्या हिंदुस्थानच्या संघाने हॅमिल्टनमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना 179 धावा केल्या. हिंदुस्थानच्या डावात रोहित शर्माने 65 आणि कर्णधार विराट कोहलीने 38 धावांचे योगदान दिले. या खेळीसह कर्णधार विराट कोहली याने माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याचा विक्रम मोडला आहे.

हॅमिल्टन येथील न्यूझीलंड विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामन्यात विराट कोहलीने 25 वी धाव घेताच महेंद्रसिंह धोनीच्या विक्रमाला पिछाडीवर टाकले आहे. टी-20 क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत विराट कोहली आता तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

