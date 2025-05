Virat Kohli Retires : एका युगाचा अंत झाला, कसोटी क्रिकेटमधील विराट कोहलीच्या योगदानासाठी BCCI ने मानले आभार

हिंदुस्थानचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. कोहलीने सोमवारी इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट करत याबाबत माहिती शेअर केली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये त्याने लिहिलं आहे की, “कसोटी क्रिकेटने माझी परीक्षा घेतली, मला आकार दिला आहे, असे धडे शिकवले आहेत, जे मी आयुष्यभर लक्षात ठेवेन.”

कसोटी क्रिकेटमध्ये विराट कोहलीने केलेल्या कामगिरीचे कौतुक करत बीसीसीआयने विराट कोहलीचे आभार मानले आहेत. बीसीसीआयने X वर एक पोस्ट करत म्हटलं आहे की, “कसोटी क्रिकेटमधील एका युगाचा अंत झाला, पण वारसा कायम राहील. टीम इंडियासाठी त्याने दिलेले योगदान नेहमीच लक्षात ठेवले जाईल.”

