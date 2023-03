Virat Kohli प्रतिक्षा संपली! तब्बल 1 हजार 205 दिवसानंतर विराटने कसोटीत शतक झळकवलं

अखेर क्रीडाप्रेमींची प्रतिक्षा संपली असून टीम इंडियाचा दिग्गज खेळाडू विराट कोहली याने कसोटी क्रिकेटमध्येही शतक झळकावले आहे. अहमदाबाद कसोटीमध्ये विराटच्या बॅटमधून शतकी खेळी निघाली. कसोटी क्रिकेटमधील विराटचे हे 28वे तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील 75 वे शतक आहे. हे कसोटी शतक ठोकण्यासाठी त्याला तब्बल 1025 दिवस वाट पहावी लागली.

