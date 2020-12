ब्रेकिंग – विराट कोहली दशकातील सर्वोत्तम खेळाडू, धोनीनेही उमटवली मोहोर

टीम इंडियाचा कर्णधार विराट कोहली याने दशकातील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार पटकावला आहे. विराट कोहली याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून दिला जाणारा ‘सर गार्फिल्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड’ आणि ‘वन डे प्लेअर ऑफ द डिकेड अवॉर्ड’, पुरस्कार जाहीर झाला आहे. विराट कोहली याच्यासह टीम इंडियाचा माजी कर्णधार आणि खेळाडू महेंद्रसिंग धोनी याला ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड ऑफ द डिकेड’ने पुरस्कार देण्यात आला.

विराट कोहली याने मागील दहा वर्षात (2011 ते 2020) कसोटी, एक दिवसीय आणि टी-20 मध्ये मिळून 20 हजार 296 धावा फटकावल्या आहेत. यात त्याच्या 66 शतकांचा आणि 94 अर्धशतकांचा समावेश आहे. 2011 मध्ये टीम इंडियाने जिंकलेल्या एक दिवसीय वर्ल्डकप संघाचा तो सदस्य होता. मागील दहा वर्षात फक्त एक दिवसीय क्रिकेटचा विचार केल्यास त्याने 61.83 च्या सरासरीने 10 हजारांहून अधिक धावा केल्या आहेत. यात त्याच्या 39 शतकांचा आणि 48 अर्धशतकांचा समावेश आहे. तसेच त्याने 112 झेलही घेतले आहेत.

ऑस्ट्रेलियाचा मधल्या फळीतील दमदार खेळाडू स्टीव्ह स्मिथ याला टेस्ट प्लेअर ऑफ द डिकेड हा पुरस्कार मिळाला. स्मिथने मागील दहा वर्षात कसोटी क्रिकेटमध्ये 65.79 च्या सरासरीने 7040 धावा केल्या. या दरम्यान त्याने 26 शतक आणि 28 अर्धशतक ठोकले.

7040 Test runs in the #ICCAwards period ️ 65.79 average ➜ Highest in top 50 26 hundreds, 28 fifties

STEVE SMITH is the ICC Men’s Test Cricketer of the Decade

अफगानिस्तानचा मिस्ट्री स्पिनर राशिद खाल याला आयसीसी मेन्स टी-20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड हा पुरस्कार मिळाला. त्याने टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक 89 बळी घेतले. या दरम्यान त्याची सरासरी 12.62 राहिली. विशेष म्हणजे एका सामन्यात 4 बळी घेण्याची कामगिरी तीनदा आणि पाच बळी घेण्याची कामगिरी त्याने 2 वेळा केली.

☝️ Highest wicket-taker in the #ICCAwards period ➜ 89 ️ 12.62 average Three four-wicket hauls, two five-fors

RASHID KHAN is the ICC Men’s T20I Cricketer of the Decade

याच वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम केलेला टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याला ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड ऑफ द डिकेड’ने पुरस्कार देण्यात आला. 2011 ला झालेल्या एक दिवसीय वर्ल्डकपमध्ये धोनीने इंग्लंडच्या इयान बेल याला नियमानुसार बाद असतानाही पुन्हा फलंदाजीसाठी बोलावले होते. याचसाठी त्याला हा पुरस्कार मिळाला.

MS DHONI wins the ICC Spirit of Cricket Award of the Decade

The former India captain was chosen by fans unanimously for his gesture of calling back England batsman Ian Bell after a bizarre run out in the Nottingham Test in 2011.#ICCAwards | #SpiritOfCricket pic.twitter.com/3eCpyyBXwu

