अंडरवेयर-बनियानचा ब्रँड का? अभिनेत्याने बिग बॉसमधील अभिनेत्रीची उडवली खिल्ली

बिग बॉस हिंदीच्या सोळाव्या सिझनमध्ये सध्या जोरदार वादावादी सुरू आहे. घरात प्रत्येकजण स्वत: योग्य असल्याचे सिद्ध करत आहेत. यंदा या सिझनमध्ये अभिनेत्री टिना दत्ताच्या रुपाने ग्लॅमरसचा तडका देण्यात आला आहे. टिना ही प्रसिद्ध अभिनेत्री असून तिचे लाखो फॉलोअर्स आहेत. मात्र नुकतंच माजी स्पर्धक व अभिनेता विशाल कोटियनने तिला ट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावरून टिनाच्या चाहत्यांनी त्याला चांगलेच सुनावले आहे.

Heard #TinaDatta saying she is a brand. I wonder if it’s RUPA underwear baniyan🤣

They come to a reality show and act like stars. Be real n ppl will like u. #ShivThakare #MCStan n #AbduRoziq the only real players in #bb16 @BiggBoss @ColorsTV @endemolshine @justvoot

— Vishal Kotian (@Vishalkkotian) November 1, 2022