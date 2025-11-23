मालगुंडमध्ये रंगली विटीदांडूची स्पर्धा; पारंपारिक खेळाला शिवसैनिकांनी दिली संजीवनी

सामना ऑनलाईन
|

विटीदांडू कोकणातील गल्लीबोळातला खेळ आता कुठेतरी हरवून गेलाय. क्रिकेटच्या वाढत्या प्रभावामुळे हे पारंपरिक खेळ मागे पडत चालले आहेत.विटीदांडू सारख्या पारंपरिक खेळाला नवसंजीवनी देण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व कोतवडे जिल्हा परिषद गट मालगुंड शाखा आयोजित मराठी मातीतील विटी दांडू स्पर्धेचे मालगुंड येथे आयोजन करण्यात आले होते. विटीदांडूची स्पर्धा आयोजित करण्याचा आगळा-वेगळा प्रयत्न शिवसैनिकांनी केला.पहिल्याच स्पर्धेत तब्बल १२ संघ सहभागी झाले होते.

काळानुसार मागे पडलेल्या विटी दांडू या खेळाला पुनर्जीवित करण्याचे काम मालगुंड शिवसेना शाखेमार्फत करण्यात आले. या स्पर्धेच्या उद्घाटन शिवसेना विभाग प्रमुख आणि माजी पंचायत समिती सभापती उत्तम मोरे यांच्या हस्ते पार पडले. शिवसेना उप तालुकाप्रमुख प्रकाश जाधव, माजी तालुकाप्रमुख राजेंद्र शिंदे युवासेना तालुका समन्वयक साईनाथ जाधव युवासेना उपतालुका रोहित साळवी, मालगुंड शाखाप्रमुख बावा आग्रे, नेवरे शाखा प्रमुख नाथा मोरे, मालगुंड शाखा संघटक वसंत फडकले,उपशाखाप्रमुख हरिनाथ शिवगण,जगन सुर्वे,अरुण पवार, गावकर संतोष शिवगण, सागर मांडवकर, महेश फडकले सुशांत हुमणे उपस्थित होते तसेच अंतिम तीन संघांना पारितोषिक तसेच चषक माजी सभापती उत्तम मोरे व मालगुंड माजी उपसरपंच संतोष चौगुले यांच्या हस्ते देण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Kankavli Nagar Panchayat Election – कणकवलीत राजकीय वातावरण तापले, पोलीस बंदोबस्त वाढवला

Ratnagiri News – राजापूरात मध्यरात्री घरावर दरोडा; पाच जणांच्या टोळक्याने घरात घुसून पैसे, दागिन्यांची केली मागणी

तीस देशांच्या दुतावासांतील शिष्टमंडळाला अजिंठा लेणीची भुरळ!

Ratnagiri News – आगरी, मालवणी आजही तग धरून आहे; मात्र यात आपली संगमेश्वरी बोली कुठेय? अरूण इंगवले यांचा सवाल

Photo – प्रदूषित हवेने मुंबईकरांची चिंता वाढवली

Nanded News – हदगावच्या नायब तहसीलदार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात; गुन्हा दाखल

फुकट्या प्रवाशांवर मध्य रेल्वेची कारवाई तीव्र, 9.63 लाख प्रवाशांकडून 40.59 कोटी रुपये वसूल

रत्नागिरी शहरातील प्रभाग 9 मध्ये प्रचाराची रणधुमाळी; प्रचारफेरीला सुरुवात

शिवानी सावंत-माने यांना वाढता पाठींबा, महाविकास आघाडीचा धुमधडाक्यात प्रचार