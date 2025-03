मी चुकीचे केले नाही त्यामुळे माफी मागणार नाही, ट्रम्पसोबतच्या वादानंतर झेलेन्स्की आपल्या भूमिकेवर ठाम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांची शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये भेट झाली. या भेटीच्या वेळी पत्रकारांसमोरच त्या दोघांमध्ये शाब्दिक युद्ध झालं. यावेळी ट्रम्प झेलेन्स्कीवर भडकलेले दिसले. मात्र यावेळी त्यांनी आपले अमेरिकेसोबतचे संबंध पूर्वीसारखेच राहतील असेही सांगितले.

”अमेरिका युक्रेन संबंध हे दोन राष्ट्राध्यक्षांच्या पलिकडचे आहेत. रशियाच्या मोठ्या आणि आधुनिक लष्कराशी लढण्यासाठी आम्हाला वॉशिंग्टनची मदत लागणार आहे. पण माझी भूमिका चुकीची नव्हती त्यामुळे मी माफी मागणार नाही’, असे झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे.

#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump says, “…Don’t tell us what we are going to feel. We are trying to solve a problem. Don’t tell us what we’re going to feel…You are in no position to dictate what we are going to feel…We are going to feel very good and very… pic.twitter.com/gBnK0b5Tcy

— ANI (@ANI) February 28, 2025