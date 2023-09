छत्रपती शिवाजी महाराजांची ‘वाघनखं’ परत मिळणार, महाराष्ट्र सरकार ब्रिटनसोबत करार करणार

महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) यांची वाघनखे (wagh nakh) ब्रिटनहून परत मायदेशी आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकार आणि ब्रिटनमध्ये एक करार होणार आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी 1659मध्ये प्रतापगडाच्या पायथ्याशी विजापूरचा सरदार अफझलखान याचा वाघनख्यांनी कोथळा काढला होता. ही ऐतिहासिक वाघनखे सध्या ब्रिटनच्या ‘व्हिक्टोरीया अँड अल्बर्ट’ या संग्रहालयात ठेवण्यात आलेली आहेत. आती ही वाघनखे हिंदुस्थानात परत आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून ब्रिटनच्या अधिकाऱ्यांनीही सहमती दर्शवली आहे.

आम्हाला ब्रिटनच्या अधिकाऱ्यांकडून एक पत्र मिळाले आहे. यात त्यांनी वाघनखे परत देण्याचे मान्य केले आहे. 1 ऑक्टोबर रोजी आम्ही लंडनला जाणार असून 3 ऑक्टोबरला करार (MoU) होईल. नोव्हेंबरमध्ये ही वाघनखे हिंदुस्थानमध्ये येतील, अशी माहिती सुधील मुनगंटीवार यांनी दिली. करार करण्यामागील कारणही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.

#WATCH | “…On October 3rd we will be signing an MoU in London & in November will bring the ‘Wagh nakh’…’Wagh nakh’ is not just a thing for us but a symbol of faith…,” says Maharashtra minister Sudhir Mungantiwar on ‘Wagh nakh’ used by Chhatrapati Shivaji Maharaj to kill… pic.twitter.com/U4eGDWuypD

— ANI (@ANI) September 8, 2023