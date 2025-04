Waqf Amendment Bill – विधेयकाविरोधात देशभरात निदर्शनं; अहमदाबाद, हैदराबादसह कोलकातामध्ये मुस्लिम संघटना रस्त्यावर

लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आहे. पण दुसरीकडे या विधेयकाला तीव्र विरोध करत मुस्लिमांनी आज देशभरात निदर्शनं केली. अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकातासह देशात ठिकठिकाणी वक्फ सुधारणा विधेयकाविरोधात मुस्लिम संघटनांकडून निदर्शनं करण्यात आली. रस्त्यावर उतरून मुस्लिमांनी विरोध सुरू केला आहे.

#WATCH | West Bengal: Members of the Muslim community take to the streets in Kolkata to protest against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/pKZrIVAYlz

— ANI (@ANI) April 4, 2025