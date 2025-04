Waqf Act 2025 – पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ सुधारणा कायदा लागू होणार नाही; ममता बॅनर्जींची घोषणा

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी मोठी घोषणा केली. केंद्र सरकारचा वक्फ सुधारणा कायदा, 2025 हा पश्चिम बंगालमध्ये लागू करणार नाही, असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. कोलकातामधील जैन समाजाच्या एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. मी अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या मालमत्तेला धक्का लागू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. वक्फ सुधारणा विधेयकाविरोधात पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये मंगळवारी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी बोलत होत्या.

#WATCH | Kolkata | During ‘Navkar Mahamantra Divas’ program, West Bengal CM Mamata Banerjee says, “.. .I want to tell the people from the minority community that I know that you are pained by Waqf property but have faith that there will be no divide and rule in Bengal. You should… pic.twitter.com/9QAMBK1EEO

