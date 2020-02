हिंगणघाट जळीतकांड प्रकरण ‘फास्ट ट्रॅक’ कोर्टात, ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम केस लढणार

वर्धा येथील हिंगणघाट जळीतकांड प्रकरणाची केस ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम लढणार आहेत. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्विटरद्वारे ही माहिती दिली आहे.

‘हिंगणघाट जळीतकांड प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालणार आहे. सरकारी वकील उज्ज्व निकम हे पीडितेच्या बाजूने खटला लढवणार आहेत. या खटल्यासाठीचा सर्व कायदेशीर खर्च पैसा राज्य सरकारच्या तिजोरीतून होईल, असे ट्वीट अनिल देशमुख यांनी केले आहे.

The Wardha Hinganghat case will be presented in the fast track court. Mr Ujwal Nikam (Advocate) will be appointed as the Public Prosecutor & all the legal expenses will be borne by the state government.

Pray for Wardha Hinganghat victim.#justiceforwomen

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) February 7, 2020