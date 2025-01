Washington DC: जेट विमानाची लष्कराच्या हेलिकॉप्टरला धडक, राजधानीतील विमान वाहतूक काही काळासाठी थांबवली

अमेरिकेतील रोनाल्ड रेगन वॉशिंग्टन राष्ट्रीय विमानतळाजवळील पोटोमॅक नदीत एक प्रवासी जेटची लष्करी हेलिकॉप्टरशी धडक झाल्याचे वृत्त आहे. एएफपीने व्हाईट हाऊसच्या हवाल्याने या घटनेची माहिती दिली आहे.

⚡️CCTV footage from the Kennedy Center in Washington DC allegedly shows the moment a plane crashed into a helicopter during landing at Reagan International Airport pic.twitter.com/9sVqnfXH46

— RT (@RT_com) January 30, 2025