जगासाठी मी बेस्ट बॉलर पण पाकिस्तानात फिक्सर म्हणून ओळखतात! वसिम अक्रमने व्यक्त केली खदखद

पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू वसिम अक्रम क्रिकेट विश्वातल्या सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक मानला जातो. क्रिकेटमध्ये रिव्हर्स स्विंग या गोलंदाजी प्रकारातला बादशहा अशी ओळख असलेल्या वसिम अक्रमने आपल्या मनातली खदखद बोलून दाखवली आहे.

वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्सवर संवाद साधताना वसिम अक्रमने आपलं मनोगत व्यक्त केलं. तो म्हणाला की, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, वेस्ट इंडिज आणि हिंदुस्थानात जेव्हा वर्ल्ड इलेव्हनचा विषय निघतो, जेव्हा जगातल्या सर्वश्रेष्ठ गोलंदाजाविषयी बोललं जातं, तेव्हा माझं नाव आवर्जून घेतलं जातं. पण, पाकिस्तानातील नवीन पिढी जी सोशल मीडियावर आहे, त्या पिढीला काहीही माहीत नसूनही ते मला मॅच फिक्सर म्हणतात. अर्थात मी माझ्या आयुष्यातील त्या काळापासून खूप दूर निघून आलो आहे, जेव्हा मी अशा गोष्टींमुळे त्रास करून घ्यायचो, असं वसिम यावेळी म्हणाला.

Wasim Akram “In Australia, West Indies, England and India when they talk about one of the best bowlers in the world my name pops up. But in Pakistan this social media generation they call me a match-fixer” (courtesy Wide World of Sports) #Cricket pic.twitter.com/0pNjQHK35W

