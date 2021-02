संघनिवडीत मुस्लिम क्रिकेटपटूंना प्राधान्य दिले, खळबळजनक आरोपानंतर वासिम जाफरचा राजीनामा

हिंदुस्थानचा माजी क्रिकेटपटू वासिम जाफर याच्यावर धर्माच्या आधारावर क्रिकेटपटू संघात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपामुळे व्यथित झालेल्या जाफरने उत्तराखंड क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकपदाचा मंगळवारी राजीनामा दिला.

1. I recommended Jay Bista for captaincy not Iqbal but CAU officials favoured Iqbal.

2. I did not invite Maulavis

3. I resigned cos bias of selectors-secretary for non-deserving players

4. Team used to say a chant of Sikh community, I suggested we can say “Go Uttarakhand” #Facts https://t.co/8vZSisrDDl

