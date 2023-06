रक्त सांडले तरी चालेल, पण देश वाचवू! भाजपाविरोधात एकत्रित लढाई करू!!

भारतीय जनता पक्षाला रोखण्यासाठी देशभरातील प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची एक महत्त्वाची बैठक आज पाटणा येथे पार पडली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाविरोधात एकजुटीने लढण्याचा नारा दिला.

नीतीश कुमार यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पुढाकार घेत विरोधी पक्षांची बैठक आयोजित केली आहे, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हणाल्या. पाटण्यातून सुरू होणारे आंदोलन हे जनआंदोलन असते. त्यामुळे ही बैठक पाटण्यात घेण्यात यावी, असे आपण नीतीश कुमार यांना सांगितले होते. आता या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून विरोधकांची एकजूट यशस्वी होईल, असा विश्वासही ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केला.

त्या पुढे म्हणाल्या की, या बैठकीत महत्त्वाच्या तीन गोष्टींवर एकमत झाले आहे. आम्ही सर्व एकत्र आहोत. आगामी लोकसभा निवडणूक आम्ही एकत्रीत लढणार आहोत. आम्हाला विरोधक म्हणू नका, आम्हीही देशाचे नागरिक आहोत. आम्ही देशप्रेमी आहोत. मणिपूर जळत असल्याने आम्हालाही दुःख होत आहे. भाजपची हूकुमशाही मोडीत काढण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे.

कोणी विरोधात बोलले तर त्यांच्याविरोधात केंद्रीय यंत्रणांची कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, जनतेच्या प्रश्नांवर, शेतकरी, बेरोजगारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, कायदा आणि सुव्यवस्था, महिलांची सुरक्षितता याबाबत भाजप काहीही बोलत नाही. भाजपच्या काळा राजवटीविरोधात आम्ही एकत्र येणार आहोत. आता 2024 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यास देशात पूर्णपणे हूकुमशाही येण्याची भीती आहे. यानंतर निवडणूका होणार नाही. त्यामुळे देशासाठी ही महत्त्वाची निवडणूक ठरणार आहे. त्यामुळे ही ऐतिहासिक बैठक ठरली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

#WATCH | Patna, Bihar: Bengal CM Mamata Banerjee during the joint opposition meeting said “We are united, we will fight unitedly…The history started from here, BJP wants that history should be changed. And we want history should be saved from Bihar. Our objective is to speak… pic.twitter.com/BB2qLgbApP

— ANI (@ANI) June 23, 2023