इंडो-पॅसिफिकमध्ये NATO ची लुडबूड नाही; अमेरिकेच्या संरक्षण सचिवांनी केलं स्पष्ट

अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड जे. ऑस्टिन तिसरे हे हिंदुस्थानच्या दौऱ्यावर आहेत. दोन्ही देशांच्या संरक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच लॉयड जे. ऑस्टिन तिसरे हे हिंदुस्थानच्या भेटीवर आले आहेत. आज त्यांनी हिंदुस्थानचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. तेव्हा दोन्ही देशाच्या शिष्टमंडळांची चर्चा झाली. यावेळी लॉयड जे. ऑस्टिन तिसरे यांनी इंडो-पॅसिफिक भागात NATO स्थापण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

‘इंडो-पॅसिफिकमध्ये NATO स्थापन करण्याचा आमचा कोणताही प्रयत्न नाही. आम्ही समविचारी देशांसोबत काम करणे सुरू ठेवतो जेणेकरून हा प्रदेश मुक्त आणि खुला राहील. असे करण्याने व्यापार समृद्ध होईल आणि विचारांची देवाणघेवाण सुरू राहील. इंडो-पॅसिफिकच्या मुद्द्यावर हिंदुस्थान आणि अमेरिका समान दृष्टीकोन राखत असून मुक्त आणि खुल्या मार्गाचे समर्थन करतात. असं वातावरण कायम रहावं यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहे’, अशी माहिती अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड जे. ऑस्टिन तिसरे यांनी दिली.

#WATCH | We are absolutely not trying to establish a NATO in the Indo-Pacific. We continue to work with like-minded countries to ensure that the region remains free and open so that commerce can prosper and ideas can continue to be exchanged. India and US share the same vision of… pic.twitter.com/rV18mxgPuy

— ANI (@ANI) June 5, 2023