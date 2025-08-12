पिक्चर अभी बाकी है, निवडणूक आयोगाप्रकरणी राहुल गांधी यांचे सूचक विधान

सामना ऑनलाईन
|

एक व्यक्ती एक मत हा संविधानाचे पाया आहे, असे विधान काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केले आहे. तसेच पिक्चर अभी बाकी है असे सूचक विधानही त्यांनी केले.

संसदेच्या आवारात पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, आणखी काही दिवस थांबा, फक्त एकच नव्हे तर अशा अनेक जागा आहेत त्यावर असा घोटाळा झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात पद्धतीशरपणे मतांची चोरी करण्याचे काम सुरू आहे. पूर्वी आमच्याकडे पुरावे नव्हते आता आमच्याकडे पुरावे आहेत. आणि आम्ही संविधानाचे रक्षण करु इच्छितो. एक व्यक्ती एक मत हा संविधानाचे पाया आहे. आणि निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे की देशात एक व्यक्ती एक मत याची अंमलबजावणी व्हावी. आणि ही जबाबादारी निवडणूक आयोगाने पार पाडलेली नाही. आम्ही फक्त संविधानाचे रक्षण करत आहोत आणि करत राहणार. असे काही मतदार समोर आले आहेत त्यांचे वय 124 आहे असे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. पिक्चर अभी बाकी है असेही राहुल गांधी म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

10 ते 15 वर्षे जुन्या वाहनांच्या मालकांविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई होणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

supreme court

आधार नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही: सर्वोच्च न्यायालय

मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहासमोर बसचा अपघात, वृद्ध महिलेचा मृत्यू

खुन्यांना वाचवून न्यायाचा मुडदा पाडू नका, सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणावरून रोहित पवार यांचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

सत्ता जाण्याची वेळ आल्यामुळे भाजपसोबत गेलेल्यांवर कपाळावर हात मारण्याची वेळ, उद्धव ठाकरे यांची टीका

बारामती लोकसभा मतदारसंघात दीड लाख मतं वाढली, सुप्रिया सुळे यांचा दावा

Cash At Home Case – न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन

नवऱ्याशी भांडण झाले अन् राग मुलावर काढला; महिलेने दीड वर्षाच्या चिमुरड्याला इमारतीवरून फेकलं, जागीच मृत्यू

अजित पवारांनी जनाची नाही तरी मनाची तरी लाज बाळगावी, राधाकृष्ण विखे पाटलांची टीका