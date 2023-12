लोकशाही वाचवण्यासाठी कोणतीही किंमत मोजायला तयार – शरद पवार

खासदारांच्या निलंबनाविरोधात दिल्लीतील जंतरमंतर येथे ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांकडून आंदोलन करण्यात आले. यावेळी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहोत, असे शरद पवार यावेळी बोलताना म्हणाले.

लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहोत. विरोधी पक्षातील खासदारांना निलंबित करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत आहे. व्यासपीठावर बसलेले सर्व मान्यवर देशाच्या संसदेसाठी आणि लोकशाहीसाठी कितीही किंमत मोजावी लागली तरी एकत्रित लढण्यासाठी तयार आहे, असे शरद पवार म्हणाले.

#WATCH | At the INDIA bloc protest at Jantar Mantar in Delhi, NCP chief Sharad Pawar says, “We are ready to pay any price to save the democracy…” pic.twitter.com/SPmsuTshcN

— ANI (@ANI) December 22, 2023