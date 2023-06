काँग्रेसच्या योग दिनाच्या ट्विटला उत्तर देताना शशी थरूर यांच्याकडून केंद्र सरकारचंही कौतुक

नवव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त, काँग्रेसने आज माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे ‘योग लोकप्रिय केल्याबद्दल’ आभार मानले, ज्याला पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी होकारार्थी उत्तर दिले परंतु भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्रालाही श्रेय दिले.

काँग्रेसने माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू योग करतानाचे छायाचित्र ट्विट केले आणि म्हटले की, ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त, आम्ही पं. नेहरूंचे आभार मानतो, ज्यांनी योग लोकप्रिय करण्यात मोलाचा वाटा उचलला आणि त्याला राष्ट्रीय धोरणाचा भाग बनवले’.

या ट्विटवर शशी थरूर यांनी प्रतिक्रिया दिली आणि म्हटले, ‘खरंच! केंद्र सरकार सरकारसह ज्यांनी योगाला पुनरुज्जीवित केले आणि लोकप्रिय केले त्या सर्वांचं योगदान आपण देखील मान्य केले पाहिजे.’

On International Day of Yoga, we thank Pt. Nehru, who was instrumental in popularising Yoga & even made it a part of national policy.

Let us appreciate the importance of the ancient art & philosophy in our physical & mental wellbeing & take steps to incorporate it in our lives. pic.twitter.com/XqOyMwgock

