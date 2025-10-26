मुंबईसह कोकण परिसरात 26 ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत जोरदार पाऊस, हवामान खात्याचा अंदाज

सामना ऑनलाईन
|

पूर्व-मध्य अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने मुंबईसह कोकणात 26 ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, पुढील पाच दिवस महाराष्ट्राच्या काही भागात वीजांच्या कडकडाटासह वादळ आणि 40-50 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. तसेच कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

दक्षिण महाराष्ट्र, गोवा आणि कोकण किनारपट्टीवर आणि बाहेर 26 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान 35 किमी प्रतितास ते 45-55 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. या काळात मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

27 ऑक्टोबर रोजी पूर्वमध्य आणि लगतच्या आग्नेय अरबी समुद्रावर 45-55 ते 65 किमी प्रतितास वेगाने वादळी वारे वाहतील. 26 आणि 27 ऑक्टोबर रोजी ईशान्य अरबी समुद्र आणि महाराष्ट्र-गोवा आणि गुजरात किनाऱ्यावर 35-45 किमी प्रतितास वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबई शहर आणि उपनगरात मुसळधार पाऊस पडत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Russia-Ukraine-war

युक्रेनची राजधानी कीववर रशियाच्या ड्रोन हल्ला; ३ जणांचा मृत्यू, २९ जण जखमी

नगरमध्ये भक्ष्याचा पाठलाग करताना विहिरीत पडलेल्या बिबट्याचा मृत्यू

Latur News – बुधोडा येथे ट्रॅव्हल्स आणि सायकलचा भीषण अपघात, सायकलस्वाराचा जागीच मृत्यू

७ मिनिटांत ८५० कोटी रुपयांची चोरी, पॅरिसच्या लूव्र संग्रहालय प्रकरणात दोघांना अटक

मुख्यमंत्री तपास अधिकारी झाले का? फलटणच्या डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी अंबादास दानवे यांचा सवाल

Bihar Election : सत्तेत आल्यास वक्फ कायदा कचराकुंडीत फेकून देऊ – तेजस्वी यादव

राहुरी न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांचे बंगले चोरट्यांनी फोडले, पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह

छत्तीसगडच्या कांकेरमध्ये 21 माओवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण, 18 शस्त्रे अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द

मद्यधुंद दुचाकीस्वाराच्या चुकीमुळे कुर्नुलचा अपघात, पोलिसांची माहिती