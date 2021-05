Live- ‘खेला होबे’ पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू आणि आसाम विधानसभा निवडणुकीचा आज निकाल

आज पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू आणि पद्दुचेरी या विधानसभा निवडणूकांचा निकाल जाहीर होणार आहे. सहा राज्यात जरी निवडणूक असले तरी संपूर्ण देशाचे लक्ष पश्चिम बंगालच्या निकालांकडे लागणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये जोरदार टक्कर आहे. भाजपने खेला होबे म्हणून ममता बॅनर्जी यांना आव्हान दिले होते. तर ममता बॅनर्जी यांनी आपण जिंकणार असा विश्वास व्यक्त केला आहे. थोड्याच वेळात सर्व राज्यांचे निकाल जाहीर होतील.

Counting of votes for #AssemblyElections2021 begins. Votes being counted across Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. pic.twitter.com/vBUGNP0R5Q

— ANI (@ANI) May 2, 2021