बंगालमध्ये ‘खेला’ होणार, ममतांचे 30 आमदार संपर्कात असल्याचा भाजप आमदाराचा दावा

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष तृणमूल काँग्रेससोबत ‘खेला’ होणार असून डिसेंबरनंतर ममता यांचे सरकार पश्चिम बंगालमध्ये नसेल असा दावा भाजप आमदार अग्निमित्रा पॉल यांनी केला आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे 30 आमदार हे भाजपच्या संपर्कात असल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. डिसेंबरनंतर ममता यांचे सरकार राहणार नाही हे माहिती नसल्याने या सगळ्या आमदारांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे असं पॉल यांनी म्हटलं आहे.

Kolkata | West Bengal BJP MLA Agnimitra Paul says, “There will be a ‘khela’ here in December. More than 30 TMC MLAs are in contact with our party. They know that their Govt will not continue for long after December. Their existence is at stake.” pic.twitter.com/xIQkvemlW0

— ANI (@ANI) November 22, 2022