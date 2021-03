Bengal election भाजपची पहिली यादी जाहीर, ममतादीदींसमोर शुभेंदू अधिकारींचे आव्हान

आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने 57 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. पहिल्या दोन टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकीसाठीची ही यादी असून यात नंदीग्राममध्ये भाजपतर्फे शुभेंदू अधिकारी यांना तिकीट देण्यात आले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर नंदीग्राममध्ये शुभेंदू अधिकारी यांचे थेट आव्हान असणार आहे.

शुभेंदू अधिकारी हे ममता बॅनर्जी सरकारमध्ये मंत्री होते. मात्र त्यांनी तृणमूल काँग्रेसला रामराम करत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. आता त्यांना नंदीग्राममधून तिकीट देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे नंदीग्राममधूनच ममता बॅनर्जी मैदानात उतरल्या आहेत. शुभेंदू अधिकारी यांच्यासह क्रिकेटपटू अशोक डिंडा यालाही भाजपने मैदानात उतरवले असून त्याला मोयना मतदारसंघातून तिकीट देण्यात आले आहे.

BJP’s Central Election Committee has approved the names of candidates on 57 seats for West Bengal Assembly elections: BJP General Secretary Arun Singh pic.twitter.com/ROwPNFuCNz

— ANI (@ANI) March 6, 2021