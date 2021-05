पश्चिम बंगालमध्ये ज्या पद्धतीने चाललंय त्याला ‘रडीचा डाव’ एवढंच म्हणता येईल – शरद पवार

पश्चिम बंगालच्या मतदारांनी भरभरून ममतांना पाठींबा दिला आणि सबंध देशाच्या सत्तेला पराभूत केलं. हा निकाल मोठ्या मनाने स्वीकारायला हवा होता. परंतु ज्या पद्धतीने तिथे जे चाललंय त्याला ‘रडीचा डाव’ एवढंच म्हणता येईल, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपाच्या कारनाम्यावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

आज पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने एकहाती सत्ता स्थापन केली आहे. परंतु सत्यपरिस्थिती माहीत असतानाही भाजपने जो रडीचा डाव सुरू केलाय त्यावर शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान ममता बॅनर्जी ट्विट करत म्हणाल्या आहेत की, ‘मी जनादेश स्वीकार करते. मात्र मी न्यायालयात जाणार आहे. मला कळलं आहे आहे की, निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही फेरफार करण्यात आले आहे. याचा खुलासा झाला पाहिजे.’

I accept the verdict. But I will move the Court because I have information that after the declaration of results there were some manipulations done and I will reveal those: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/JM88edOgAa

— ANI (@ANI) May 2, 2021