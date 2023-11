मैदान मारलं टीम इंडियानं, कौतुक मोदींचं; पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांचा विरोधकांकडून समाचार

दक्षिण आफ्रिकेचा दारुण पराभव करत हिंदुस्थानने सलग आठवा विजय मिळवला. या लढतीत विराट कोहली याने शतक झळकावत सचिन तेंडुलकर याच्या 49 एक दिवसीय शतकांची बरोबरी केली. टीम इंडियाच्या दमदार कामगिरीचे चौफेर कौतुक सुरू असताना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंदा बोस यांनी केलेल्या एक विधान चर्चेत आहे. टीम इंडियाचे अभिनंदन करताना बोस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेचे कौतुक केले. त्यामुळे विरोधकांनी त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला.

टीम इंडियाच्या विजयानंतर माध्यमांशी बोलताना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंदा बोस म्हणाले, ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे. हिंदुस्थानने पुन्हा एकदा आपणच अव्वल असल्याचे सिद्ध केले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेचा क्रीडा क्षेत्रातही प्रसार होत आहे. आपण संपूर्ण जगाला हे सिद्ध करून दाखवले आहे की आपण आत्मनिर्भर आहोत.

VIDEO | “India has once again proved that we are second to none. PM Modi’s concept of Aatmanirbhar Bharat (self-reliant India) is spreading across all fields, including sports. It is a victory for all the people of India,” says West Bengal Governor CV Bose on India’s victory over… pic.twitter.com/YKKo49wycY

दरम्यान, राज्यपालांच्या या विधानाचा तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार साकेत गोखले यांनी समाचार घेतला. विराट कोहली याचे खणखणीत शतक आणि टीम इंडियाच्या विजयाचे श्रेय मोदांना? हे तर पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांसाठीही आणखी खालच्या स्तराचे आहे. भाजप आपला अजेंडा रेटण्यासाठी अशा लोकांना राज्यपालपदी नियुक्त करते आणि हे लोकही आपल्या वरिष्ठांना खुश ठेवण्यासाठी काहीही विधान करतात, असे ट्विट साकेत गोखले यांनी केले आहे.

Modi to be credited for Virat’s brilliant century & India’s victory today?

This is new low even for the West Bengal Governor.

BJP appoints political sycophants like these as Governors purely to execute their agenda & these people will say anything to please their boss. pic.twitter.com/S8R2u6solt

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) November 5, 2023