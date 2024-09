पश्चिम बंगालमध्ये मोठी दुर्घटना टळली, मालगाडीचे पाच डबे रुळावरुन घसरले

पश्चिम बंगालच्या अलीपुरद्वार जिल्ह्यामध्ये न्यू मयनागुडी स्टेशनजवळ मंगळवारी सकाळी 6.20च्या सुमारास एका मालगाडीचे पाच डबे रुळावरुन खाली घसरले. मालगाडी रिकामी होती त्यामुळे सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली.

ट्रेनचे डबे रुळावरुन खाली घसरल्यानंतर रेल्वे सेवेत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा समोर आलेला नाही. बोलले जाते की, घटनेवेळी मालगाडीचा वेग कमी होता, त्यामुळे त्याचा फारसे नुकसान झाले नाही. मात्र मालगाडी रुळावरुन घसरल्याने दोन विजेचे खांब आणि पाण्याच्या पाईपलाईनचे नुकसान झाले आहे. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले.या घटनेनंतर येथून जाणाऱ्या ट्रेन दुसरीकडून वळविण्यात आले.

#WATCH | 5 wagons of an empty goods train derailed at New Maynaguri station in Alipurduar division. Trains have been diverted through alternate routes and movement has not been affected. Senior officers including DRM Alipurduar have moved to the site. Restoration work is going… pic.twitter.com/6GKv0otIAB

— ANI (@ANI) September 24, 2024