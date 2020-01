पश्चिम बंगालमध्ये सीएए समर्थक आणि विरोधक भिडले, हिंसाचारात दोघांचा मृत्यू

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलन सुरू आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुर्शिदाबाद येथे आंदोलनात हिंसाचार झाला असून दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. आंदोलनादरम्यान देशी बॉम्ब आणि गोळीबार झाल्याने दोघांचा मृत्यू झाला, तर एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुर्शिदाबाद येथे भारतीय नागरिक मंचद्वारे बंदची घोषणा करण्यात आली होती. यादरम्यान सीएए समर्थक आणि विरोधक आमनेसामने आले. आंदोलनकर्त्यांनी गाड्यांची तोडफोड आणि जाळपोळ करत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झालेल्या गोळीबारात आणि देशी बॉम्बच्या स्फोटामध्ये दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला. अनिरुद्ध विश्वास आणि मकबूल शेख अशी मृतांची नावे आहेत.

दरम्यान, हिंसाचाराची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले आहे. येथे मोठा भौजफाटाही तैनात करण्यात आला आहे. हिंसक आंदोलनामुळे येथे तणावाचे वातावरण आहे.

West Bengal: Two dead in clashes between pro and anti CAA/NRC protesters in Murshidabad yesterday. The two deceased have been identified as Anirudh Biswas and Maqbool Sheikh.More details awaited. pic.twitter.com/OAUANA59VF

— ANI (@ANI) January 29, 2020