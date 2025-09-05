असं झालं तर… टीसीमध्ये खाडाखोड असेल तर…

सामना ऑनलाईन
|

शाळा सोडल्याचा दाखला म्हणजेच टीसी हा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा आहे. त्यामुळे तो व्यवस्थित असणे गरजेचे आहे, नाहीतर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

चौथी, सातवी, दहावी, बारावी किंवा पदवी उत्तीर्ण झाल्यानंतर शाळेतून शाळा सोडल्याचा दाखला काढला जातो. तो दाखला सुस्पष्ट अक्षरात असावा.

जर तुमच्या टीसीमध्ये खाडाखोड असेल तर तुम्हाला पुन्हा त्या शाळेत नव्या टीसीसाठी अर्ज करावा लागेल. मुख्याध्यापकाला दुरुस्ती करण्याची विनंती करा.

मुख्याध्यापकाच्या सूचनेनुसार, शाळेतील कारकून खाडाखोड दुरुस्त करतील. त्यानंतर मुख्याध्यापक टीसीवर पुन्हा सही करतील. तसेच शाळेचा शिक्का मारतील.

खाडाखोड असलेल्या टीसीवर पुढील प्रवेशासाठी किंवा शिष्यवृत्तीसाठी स्वीकारले जात नाही. त्यामुळे टीसी दुरुस्त करून घेणे महत्त्वाचे आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अंधेरीतील स्वप्नाक्षय मंडळ ठरले सर्वोत्कृष्ट, पालिकेची श्रीगणेश गौरव पुरस्कार स्पर्धा

निर्माल्यापासून खतनिर्मिती, डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचा उपक्रम

पर्यावरणाचा वारसा जपणारा ‘दक्षिण मुंबईचा महागणपती’

चौपाट्या विसर्जनासाठी सज्ज!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारीत, अजितदादांचे भाकीत

शेंगदाण्याची चटणी जास्त टिकवण्यासाठी, हे करून पहा

एएएमके एनडीएतून बाहेर, विश्वासघातकी बदलणार नाहीत!

गणेशभक्तांची परतीच्या प्रवासात प्रचंड रखडपट्टी, कोकण रेल्वेच्या जादा गाड्या उशिराने मुंबईत

supreme court

औषध कंपन्यांसाठी नियम आहेत, पण अंमलबजावणी नाहीच सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले