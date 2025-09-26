स्त्रियांमध्ये रजोनिवृत्ती कधी सुरू होते? त्याची काही सामान्य लक्षणे जाणून घ्या

मासिक पाळी हा प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. मासिक पाळी सुरु होण्याआधी स्त्रीच्या शरीरामध्ये विविध बदल होत असतात. तसेच मासिक पाळी जातानाही स्त्रीला विविध बदलांना सामोरं जावं लागतं. ठराविक वयानंतर प्रत्येक स्त्रीला रजोनिवृत्तीच्या टप्प्यातून जावे लागते. ही एक अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये महिलांच्या शरीरात अनेक मानसिक आणि शारीरिक बदल होतात.

विशेषत: या स्थितीत महिलांची मासिक पाळी पूर्णपणे थांबते. रजोनिवृत्ती 45 नंतर कधीही सुरू होऊ शकते. रजोनिवृत्तीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात शरीरात अनेक बदल दिसून येतात. मासिक पाळी बंद होणे ही रजोनिवृत्तीची स्थिती असू शकते. जेव्हा स्त्रियांना मासिक पाळी येणे थांबते तेव्हा या स्थितीला रजोनिवृत्ती म्हणतात.

रजोनिवृत्तीच्या सुरुवातीच्या काळात महिलांच्या शरीरात अनेक शारीरिक आणि मानसिक बदल दिसून येतात. रजोनिवृत्तीच्या काळात स्त्रियांना खूप अस्वस्थता, अस्वस्थता, चिडचिड जाणवू शकते. रजोनिवृत्तीशी संबंधित अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात असतात. अशा परिस्थितीत महिलांना रजोनिवृत्ती कधी येते हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. स्त्रियांमध्ये रजोनिवृत्ती 45 ते 55 वयोगटातील कधीही येऊ शकते. यासाठी निश्चित वेळ नाही.

स्त्रियांमध्ये रजोनिवृत्ती कधी येते?
स्त्रियांमध्ये रजोनिवृत्ती उद्भवते जेव्हा स्त्रीला सलग 12 महिने मासिक पाळी येत नाही. विशेषतः जेव्हा ती नैसर्गिकरित्या गर्भवती होऊ शकत नाही. ही स्थिती सामान्यतः 45 ते 55 वयोगटातील स्त्रियांमध्ये सुरू होते, परंतु काहीवेळा ही स्थिती 40 च्या आसपासच्या स्त्रियांमध्ये देखील दिसून येते. रजोनिवृत्तीच्या सुरुवातीच्या काळात शरीरात अनेक प्रकारचे हार्मोनल बदल दिसून येतात.

