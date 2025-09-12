Skin Care – ऋतूनुसार तुमच्यासाठी कोणते फेशियल योग्य आहे? वाचा

सामना ऑनलाईन
|

चमकदार आणि निरोगी त्वचा मिळविण्यासाठी योग्य काळजी घेणे देखील आवश्यक आहे. यामध्ये आठवड्यातून १ किंवा २ वेळा दररोज केस धुणे आणि फेस स्क्रब करणे समाविष्ट आहे. परंतु याशिवाय, फेशियल आणि क्लिनअपचा देखील सल्ला दिला जातो. बहुतेक महिला आणि पुरुष दोघेही एखाद्या खास प्रसंगापूर्वी किंवा कोणत्याही कार्यक्रमापूर्वी फेशियल करतात. यामुळे चेहऱ्यावर त्वरित चमक येते. ग्लो व्यतिरिक्त, फेशियल त्वचेसाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. त्याचे एक नाही तर अनेक प्रकार आहेत.

गोड खाण्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फाॅलो करा ‘या’ साध्या सोप्या टिप्स

प्रत्येकाने त्यांच्या त्वचेच्या प्रकारानुसार आणि हवामानानुसार योग्य फेशियल निवडला पाहिजे. तरच ते त्यांच्यासाठी प्रभावी ठरते. ते त्वचेची खोलवर स्वच्छता करण्यास, मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकण्यास, ब्लॅकहेड्स आणि व्हाइटहेड्स कमी करण्यास तसेच त्वचा मऊ आणि चमकदार बनविण्यास मदत करते.

ऋतूनुसार फेशियल केल्याने त्वचा निरोगी आणि चमकदार होण्यास मदत होते. उन्हाळ्यात चेहऱ्यावरील अतिरिक्त तेल आणि घाण खोलवर स्वच्छ करण्यासाठी आणि काढून टाकण्यासाठी, तसेच सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि त्वचेला हायड्रेट ठेवण्यासाठी फेशियल केले पाहिजे. यामध्ये डिटॉक्सिफायिंग फेशियल, एक्सफोलिएटिंग आणि सुखदायक फेशियलचा समावेश आहे.

तूप की तेल? आपल्या आरोग्यासाठी सर्वात उत्तम काय, जाणून घ्या

हिवाळ्यात थंड हवेमुळे त्वचा सुजते किंवा कोरडी होते. अशा परिस्थितीत, ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्वचेला हायड्रेट करण्यासाठी यावेळी फेशियल केले पाहिजे. जे त्वचेला मऊ आणि मॉइश्चरायझ करण्याचे काम करते आणि त्वचा कोरडी होत नाही. त्यात बदाम तेल, हायल्युरोनिक अॅसिड आणि त्वचेला खोलवर मॉइश्चरायझ करणारे मॉइश्चरायझिंग घटक असावेत. गरम पाण्याऐवजी कोमट पाणी वापरले जाऊ शकते.

पावसाळ्यात, अतिरिक्त तेल शुद्ध करण्यासाठी, डिटॉक्सिफाय करण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी फेशियल केले पाहिजे. जर मुरुमे असतील तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोळसा किंवा कडुलिंब सारखे घटक असलेले मास्क वापरले जाऊ शकतात. ते त्वचेला खोलवर स्वच्छ करतात आणि अतिरिक्त तेल कमी करण्यास मदत करतात.

पिंपल्समुळे हैराण असाल तर करुन बघा हे घरगुती प्रभावी उपाय

या गोष्टी लक्षात ठेवा

सर्वप्रथम, तुमच्या त्वचेच्या प्रकाराबद्दल ब्युटीशियनला सांगा. त्या तुम्हाला त्यानुसार योग्य फेशियल करण्याचा सल्ला देतील. याशिवाय, फेशियल केल्यानंतर २४ तासांपर्यंत चेहऱ्यावर साबण किंवा फेस वॉश वापरू नये, याशिवाय, थेट कडक सूर्यप्रकाशात जाणे टाळा आणि सनस्क्रीन वापरा. ​​त्वचेला वारंवार स्पर्श करणे टाळा. हलके मॉइश्चरायझर वापरा. ​​तसेच, फेशियल केल्यानंतर लगेच मेकअप लावू नका.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

21 नगरसेवक उरण नगर परिषदेत निवडून जाणार

नवी मुंबईतील अडीच हजार हरकतींवर नऊ तास सुनावणी, आता लक्ष अंतिम प्रभाग रचनेकडे

ठाण्याच्या बेतवडेतील दोन जलकुंभ ठरले ‘पांढरा हत्ती’, तेरा वर्षे धूळ खात; दिवावासीय पाणीटंचाईने हैराण

परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांविरोधात वसईतील शिवसैनिक आक्रमक, काळ्या फिती दाखवत ’50 खोके एकदम ओके’च्या घोषणा

एसटीची स्मार्ट कार्ड योजना ‘ब्रेकडाऊन’..कंडक्टर-प्रवाशांमध्ये रोजच वादाची ठिणगी; नवीन कंपनीची नेमणूक करूनही लटकालटकी

सेंच्युरी रेयॉनच्या कॅण्टीनमध्ये कूपन घोटाळा, उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात तिघांवर गुन्हा दाखल

हप्त्याची रक्कम 182 टक्क्यांनी वाढवली; रायगडच्या शेतकऱ्यांची मोदींच्या योजनेकडे पाठ, फक्त 9 हजार 917 जणांनी केली नोंदणी

नेपाळमधील प्रसिद्ध पदार्थ ज्यांचे वेड हिंदुस्थानातील नागरिकांनाही आहे, वाचा

काय चाललंय सरकारमध्ये? अधिकाऱ्यानेच अधिकाऱ्याकडून घेतली लाच! लाचखोर अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात