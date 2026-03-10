एकीकडे ट्रम्प म्हणाले युद्ध लवकरच संपेल, तिकडे इराणकडून सौदी अरेबिया आणि कुवेतवर ड्रोन हल्ले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मध्यपूर्वेतील युद्ध थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसताना इराणने मंगळवारी पहाटे सौदी अरेबिया आणि कुवेतवर ड्रोन हल्ले केले. या हल्ल्यांमुळे आखाती प्रदेशातील तणाव आणखी वाढला आहे.

सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशाच्या तेलसमृद्ध पूर्वेकडील भागावर येणारे दोन ड्रोन नष्ट करण्यात आले. तर कुवेतच्या नॅशनल गार्डने देशाच्या उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील भागांवर हल्ला करणारे सहा ड्रोन पाडल्याचे सांगितले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हे युद्ध लवकरच संपेल असे संकेत दिले होते. त्यानंतर काहीच वेळात इराणने हे ड्रोन हल्ले केले आहेत.

ट्रम्प यांनी सोमवारी रिपब्लिकन नेत्यांना संबोधित करताना हे युद्ध “लहान मोहीम” (short excursion) ठरू शकते असे म्हटले. मात्र काही तासांतच त्यांनी सोशल मीडियावर इशारा देत सांगितले की, हार्मूझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेलपुरवठ्यात अडथळा आणल्यास अमेरिका इराणवर “20 पट अधिक कठोर” हल्ला करेल.

इराणची प्रतिक्रिया
ट्रम्प यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना रिव्होल्युशनरी गार्डचे प्रवक्ते अली मोहम्मद नाईनी यांनी इराणी सरकारी माध्यमांद्वारे सांगितले की, “युद्ध कधी संपेल हे इराणच ठरवेल.”

तसेच इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या कार्यालयातील परराष्ट्र धोरण सल्लागार कमाल खराजी यांनी CNN ला सांगितले की, इराण दीर्घकालीन युद्धासाठी तयार आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या “आक्रमणाला” इतर देशांनी थांबवण्यासाठी आर्थिक दबाव आणला नाही, तर राजनैतिक तोडगा निघण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

युद्धाचा जागतिक बाजारावर परिणाम

या संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेतील शेअर बाजार सोमवारी मोठ्या चढ-उतारातून गेला. तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल जवळपास 120 डॉलरपर्यंत, म्हणजे 2022 नंतरच्या उच्चांकापर्यंत पोहोचल्या. त्यानंतर त्या पुन्हा सुमारे 90 डॉलरपर्यंत खाली आल्या.

तेलपुरवठ्यावर परिणाम

या युद्धामुळे जागतिक बाजारात तेल आणि गॅसचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला आहे. अमेरिकेत इंधनाच्या किंमती वाढल्या आहेत. हार्मूझच्या सामुद्रधुनीत इराणच्या हल्ल्यांमुळे तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांच्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. इराणच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी प्रमुख तेल आणि गॅस उत्पादक देशांच्या पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य केले आहे. या सामुद्रधुनीजवळ व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये किमान सात खलाशांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने दिली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

न्यायपालिकेतील ‘भ्रष्टाचार’ व प्रलंबित प्रकरणांवरील धड्यामुळे वाद; NCERTची बिनशर्त माफी, पाठ्यपुस्तक मागे घेतले

दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचे नुकसान, 45 हजार हिंदुस्थानी कंटेनर समुद्रात अडकले!

ही षंढांची शांतता आहे; एपस्टीन फाईलमधील गौप्यस्फोटामुळे काहींनी युद्ध पुकारलं, तर काहींनी मौनात जाणं पसंत केलं! – संजय राऊत

हिंदुस्थानात आणखी 57 अब्जाधीश! रोशनी नादर-मल्होत्रा सर्वात श्रीमंत महिला

कॅबिनेट मंत्र्याचे अनैतिक संबंध; बेडरूममध्ये महिलेसोबत रंगेहात पकडलं; पत्नीच्या आरोपांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ

We Will Decide When To End War, Not US Iran Responds To Trump

Iran Israel US war युद्ध कधी संपवायचे ते आम्ही ठरवणार! ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याला इराणचे प्रत्युत्तर

इराण-इस्रायल युद्ध लवकरच संपेल, पण अंतिम विजयापर्यंत… डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सूचक विधान

फायनलमध्ये धावांचा पाऊस पाडण्यासाठी अभिषेकने वापरला खास ‘टोटका’, उधारीच्या बॅटनं गाजवलं मैदान; नेमकं काय घडलं?

गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है… सवा लाखाची क्षमता, अधिकृत उपस्थिती 86824; मग 38 हजार प्रेक्षक गेले कुठे?