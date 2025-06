4 वर्षांपूर्वी मुलाच्या लग्नाचा बार उडवला, आता स्वत: बोहल्यावर चढले; महुआ मोईत्रा यांचे पती पिनाकी मिश्रा कोण आहेत?

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी बिजू जनता दलचे नेते आणि माजी खासदार पिनाकी मिश्रा यांच्याशी लग्न केले. जर्मनीमध्ये निवडक लोकांच्या उपस्थितीत हा विवाह सोहळा पार पडला. या लग्नसोहळ्याचे फोटोही समोर आले असून महुआ मोईत्रा यांनीही आपल्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर याचे फोटो शेअर केले आहेत. तेव्हापासून महुआ मोईत्रा यांचे पती पिनाकी मिश्रा यांच्याबाबत इंटरनेटवर सर्च केले जात आहे.

पिनाकी मिश्रा यांचा जन्म 23 ऑक्टोबर 1959 रोजी ओडिशातील कटक येथे झाला. चार वेळा खासदार राहिलेले पिनाकी मिश्रा 65 वर्षांचे असून हे त्यांचे दुसरे लग्न आहे. त्यांचे पहिले लग्न 16 जानेवारी, 1984 ला संगीता मिश्रा यांच्यासोबत झाले होते. पहिल्या पत्नीपासून त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे.

पिनाकी मिश्रा यांना मोठा राजकीय वारसा लाभला आहे. त्यांचे वडिलांचे नाव लोकनाथ मिश्रा आहे. पिनाकी यांचे आजोबा पंडित गोदावरीश मिश्रा हे ओडिशा राज्याच्या संस्थापकांपैकी एक असून त्यांचे वडील लोकनाथ हे देखील खासदार राहिले आहेत. तसेच आसाम, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणूनही त्यांनी काम केले.

