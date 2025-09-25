व्हाईट हाऊसमध्ये दिसणारा ‘इंडियन वंडर बॉय’ कोण आहे? डोनाल्ड ट्रम्पसोबतच्या त्याच्या फोटोवर होतोय कौतुकाचा वर्षाव

फ्रान्समधील पॅरिस येथे झालेल्या २०२५ च्या आंतरराष्ट्रीय भौतिकशास्त्र ऑलिंपियाडमध्ये अमेरिकेच्या संघाने पाच सुवर्णपदके जिंकली. या संघात अगस्त्य गोयल, अॅलन ली, जोशुआ वांग, फेडर येवतुशेंको आणि ब्रायन झांग यांचा समावेश होता. त्यांच्या विजयानंतर, त्यांना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित करण्यात आले आणि त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. या पाचही जणांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पसोबत फोटो काढण्याची संधीही मिळाली.
ट्रम्पचे सहाय्यक मायकेल क्रॅटसिओस यांनी इंस्टाग्रामवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतच्या पाच सदस्यांचा फोटो शेअर करत लिहिले की, “आज, राष्ट्रपती आणि व्हाईट हाऊस २०२५ च्या जागतिक विजेत्या यूएसए भौतिकशास्त्र संघाचे स्वागत करताना अभिमान वाटतो.”
अगस्त्य गोयल हा स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक आशिष गोयल यांचा मुलगा आहे. त्याने कॅलिफोर्नियातील पालो अल्टो येथील हेन्री एम. गन हायस्कूलमध्ये ज्युनियर म्हणून शिक्षण घेतले. २०२३ मध्ये अगस्त्यने इन्फॉर्मेटिक्समधील आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाडमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. एका वर्षानंतर, त्याने पुन्हा सुवर्णपदक जिंकले आणि हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात कठीण प्रोग्रामिंग स्पर्धेत चौथे स्थान मिळवले. इजिप्तमध्ये झालेल्या २०२४ च्या आवृत्तीत, त्याने ६०० गुणांपैकी ४३८.९७ गुण मिळवले, तर चीनच्या कांगयांग झोऊने ६०० गुणांसह प्रथम क्रमांक पटकावला.
अगस्त्यचे वडील आशिष गोयल यांचा जन्म उत्तर प्रदेशात झाला होता, त्यांनी आयआयटी कानपूरमधून संगणक शास्त्राचे शिक्षण घेतले आणि नंतर स्टॅनफोर्डमधून पीएचडी मिळवली. ते आता स्टॅनफोर्डमध्ये व्यवस्थापन विज्ञान आणि अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक आहेत. त्यांच्या संशोधन कार्यात संगणक नेटवर्क, संगणकीय सामाजिक विज्ञान आणि अल्गोरिदमिक गेम थिअरी यांचा समावेश आहे.