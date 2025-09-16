अन्नधान्य महागले! ऑगस्टमध्ये घाऊक महागाई दर 0.52 टक्क्यांवर

सोमवारी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) आधारित महागाई दर 0.52 टक्क्यांपर्यंत वाढला. जुलैमध्ये तो -0.58 टक्के होता. याचाच अर्थ घाऊक बाजारात महागाई वाढली आहे. ऑगस्टमध्ये महागाई वाढण्याचे कारण म्हणजे खाण्यापिण्याच्या वस्तू, खनिज तेल, नैसर्गिक गॅस, अन्न उत्पादने, धातू नसलेल्या खनिज उत्पादनांच्या आणि वाहतूक उपकरणांच्या किमतीत वाढ होती.
ऑगस्ट 2025 मध्ये प्राथमिक वस्तूंचा निर्देशांक 1.60 टक्क्यांनी वाढून 191.0 वर पोहोचला, जो जुलैमध्ये 188.0 होता. या काळात बिगर-खाद्य वस्तूंच्या किमती 2.92 टक्क्यांनी, खनिजांच्या किमती 2.66 टक्क्यांनी आणि अन्नपदार्थांच्या किमती 1.45 टक्क्यांनी वाढल्या. तथापि, ऑगस्टमध्ये कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा महागाई दर 0.43 टक्क्यांवर राहिला. ऑगस्टमध्ये इंधन आणि विजेचा महागाई दर 0.69 टक्क्यांनी घसरून 143.6 वर आला, जो जुलैमध्ये 144.6 होता. वीज आणि खनिज तेलांच्या किमती अनुक्रमे -2.91 टक्के आणि -0.07 टक्के नकारात्मक राहिल्या. त्याच वेळी जुलैच्या तुलनेत कोळशाच्या किमती स्थिर राहिल्या.
उत्पादनांच्या किमती वाढल्या
घाऊक किंमत निर्देशांकात उत्पादित उत्पादनांचा वाटा सर्वात मोठा आहे. जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये त्यांच्या किमती 0.21 टक्क्यांनी वाढल्या. अन्न उत्पादने, कापड, विद्युत उपकरणे, इतर वाहतूक उपकरणे आणि यंत्रसामग्रीच्या किमती वाढल्या.
किरकोळ दरातही वाढ
ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दर 2.07 टक्क्यांवर पोहोचला. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दर जुलैमधील 1.61 टक्क्यांवरून किंचित वाढून 2.07 टक्के झाला आहे. काही अन्नपदार्थांच्या किमतीत किंचित वाढ झाल्यामुळे हे घडले आहे. किरकोळ महागाईचे आकडे 12 सप्टेंबर रोजी जाहीर झाले. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या किमती यापुढेही वाढण्याची शक्यता आहे. ऑगस्टमध्ये जास्तीचा पाऊस आणि सप्टेंबरमध्येही पावसाचा जोर वाढल्याने तांदूळ, कपास, सोयाबीन आणि अन्य काही पिकांना फटका बसल्याने नुकसान होणार आहे.