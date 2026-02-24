संजय लीला भन्साळींनी माझा विश्वासघात केला, असं का म्हणाले संगीतकार इस्माईल दरबार

संजय लीला भन्साळी आणि संगीतकार इस्माईल दरबार यांचे टॉम आणि जेरीसारखे नाते आहे. ते एकमेकांशी भांडतात आणि पुन्हा एकत्र येतात. इस्माइल दरबार यांनी भन्साळींच्या ‘हम दिल दे चुके सनम’ आणि ‘देवदास’ या प्रतिष्ठित चित्रपटांसाठी संगीत दिले. त्यांनी एकत्र येऊन जादू निर्माण केली. पण नंतर त्यांच्या नात्यात दुरावा आला. आता, इस्माइल दरबार यांनी भन्साळींबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला आहे.
सुभोजित घोषच्या यूट्यूब चॅनेलवरील संभाषणादरम्यान, इस्माइल दरबार यांनी खुलासा केला की, भन्साळींनी त्यांना ‘देवदास’ चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान मुलाखती देऊ दिल्या नव्हत्या. इस्माइल म्हणाले, भन्साळींनी ‘देवदास’ चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान कोणालाही माझी मुलाखत घेऊ दिली नाही. परंतु त्यांनी माझे नखरे देखील सहन केले आहेत. त्यांनी त्यावेळी माझे नखरे सहन केले नसते तर मी यश पाहू शकलो नसतो.”
इस्माइल पुढे म्हणाले, “प्रत्येक गाण्याच्या निर्मितीदरम्यान आम्ही खूप भांडायचो.” या बाबतीत मी त्यांचा खूप आदर करतो, कारण त्यांनी मला आणि माझ्या कुटुंबाला खूप प्रेम दिले आहे. ‘हीरामंडी’पूर्वी आमचे नाते खूप चांगले होते. त्यांनी मला वैयक्तिकरित्या शोच्या प्रीमियरला आमंत्रित केले होते. त्यांनी मला सांगितले की, त्यांनी इतर कोणालाही आमंत्रित केले नव्हते, परंतु तोपर्यंत माझे मन खूप दुखावले होते. इस्माइल पुढे म्हणाले, “जर मी आणि संजय यांनी एकत्र हीरामंडी केली असती तर आम्ही इतिहास घडवला असता.”
इस्माईल दरबार यांनी ‘हम दिल दे चुके सनम’ चित्रपटाच्या चित्रीकरणातील एक भावनिक प्रसंगही शेअर केला. त्यांनी सांगितले की जेव्हा भन्साळी यांनी पहिल्यांदा चित्रपटातील ‘तडप तडप’ हे गाणे ऐकले तेव्हा त्यांना अश्रू अनावर झाले. इस्माईल म्हणाले, “जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा हे गाणे ऐकले तेव्हा त्यांनी सलग नऊ गाणे ऐकले. नवव्यांदा गाणे ऐकून झाल्यानंतर ते माझ्याकडे वळले आणि रडू लागले. जणू काही त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे असे वाटले.” त्यांनी कबूल केले की, या गाण्याने त्यांच्या मनातील चित्रपट पूर्ण झाला, कारण त्यांना चित्रपट कुठे आणि कसा संपवायचा आणि मध्यांतर कसे संपवायचे हे समजले होते.
भन्साळींशी असलेल्या त्यांच्या कटू गोड नात्याबद्दल इस्माईल दरबार म्हणाले, “संजय आणि मी नेहमीच मांजरी आणि कुत्र्यांसारखे भांडलो आहोत.” पण आम्ही एकमेकांवर प्रेम करतो आणि एकमेकांच्या कामाबद्दल खूप आदर करतो. माझ्या कारकिर्दीत मला कठीण काळाचा सामना करावा लागला. त्यावेळी ते नेहमीच माझ्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. कारण ते माणूस म्हणून खरंच चांगले आहेत. जेव्हा माझे वडील गेले तेव्हा संजयने रात्री मला ही बातमी दिली आणि तो माझ्या गावी, सुरतलाही आला. सात वर्षांनंतर, जेव्हा माझ्या आईचे निधन झाले, तेव्हा मी त्यांना याबद्दल सांगितले नाही, परंतु जेव्हा त्यांना कळले तेव्हा त्यांनी अंत्यसंस्काराला हजेरी लावली. तो माझ्या पालकांच्या कबरीजवळ बराच वेळ बसला. तो एक वेगळाच माणूस आहे. कामामुळे मी एक चांगला मित्र गमावला याचे मला दुःख आहे.
इस्माइल दरबार यांच्या मते, हीरामंडी या वेब सिरीजमुळे भन्साळींसोबतचे त्यांचे नाते बिघडले. इस्माइल दरबार यांनी दावा केला की, “त्याने एकदा नाही तर दोनदा माझा विश्वासघात केला. त्याने माझ्यासोबत काम करण्याचे वचन दिले आणि नंतर त्याने दिलेला शब्द पाळला नाही.”