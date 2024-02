यॉर्करकिंग बुमराहचा विकेटचा ‘षटकार’ पाहून दादा खूश, बीसीसीआयला दिला ‘हा’ सल्ला

इंग्लंडविरुद्ध विशाखापट्टणम येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीचा दुसरा दिवस वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने गाजवला. बुमराहने इंग्लंडच्या पहिल्या डावात विकेटचा षटकार ठोकला. त्याच्या धारधार गोलंदाजीमुळे हिंदुस्थानने इंग्लंडचा डाव 253 धावांमध्ये गुंडाळला आणि पहिल्या डावाच्या आधारावर 142 धावांची मोठी आघाडी घेतली. बुमराहच्या याच दमदार गोलंदाजीचा हिंदुस्थानी संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीलाही भुरळ पडली आहे.

सौरव गांगुली याने हिंदुस्थानच्या वेगवान गोलंदाजीचे कौतुक करत बीसीसीआयला एक सल्लाही दिला आहे. वेगवान गोलंदाज जबरदस्त कामगिरी करताहेत, त्यामुळे आपल्याला फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्या बनवण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत गांगुलीने व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात त्याने एक्स (ट्विटर)वर एक पोस्टही शेअर केली आहे.

एक्स (ट्विटर) पोस्टमध्ये दादा म्हणतो की, जेव्हा मी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज आणि मुकेस कुमारची गोलंदाजी बघतो तेव्हा मला एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटते की आपल्याला आता देशात फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्या बनवण्याची काय आवश्यकता आहे. प्रत्येक सामन्याबरोबर चांगल्या विकेट्सवर खेळण्याचा माझा आत्मविश्वास अधिक दृढ होत आहे.

तो पुढे म्हणतो की, आर. अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेलच्या मदतीने आपण कोणत्याही खेळपट्टीवर 20 विकेट्स मिळवू शकतो. गेल्या 6-7 वर्षात याच कारणामुळे घरच्या मैदानावर खेळतानाही फलंदाजांची त्रेधातिरपीट उडत आहे. पण तरीही हिंदुस्थान 5 दिवसात जिंकेल.

When I see Bumrah Sami Siraj Mukesh bowl . I wonder why do we need to prepare turning tracks in india ..my conviction of playing on good wickets keeps getting stronger every game .. They will get 20 wickets on any surface with ashwin jadeja Kuldeep and axar .. batting quality…

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) February 3, 2024