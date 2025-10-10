हिवाळ्यात गुळाचा चहा पिणे आरोग्यासाठी का आहे फायदेशीर, वाचा

गूळ घातल्याने चहाची चव ही अधिक वाढते. मुख्य म्हणजे केवळ चवीसाठी नाही. तर गूळ हा आपल्या आरोग्यासाठी सुद्धा तितकाच उत्तम मानला जातो. विशेषतः हिवाळ्यात गुळाचा चहा पिल्याने शरीराला असंख्य फायदे मिळतात. गुळाचे सेवन आरोग्यदायी मानले जाते. केवळ गोड चवच देत नाही तर त्यात अनेक औषधी गुणधर्म देखील आहेत. चहा म्हणून सेवन केल्यास ते आणखी फायदेशीर बनते.

हिवाळ्यात, गुळाचा चहा शरीराला उबदार ठेवण्यास, ऊर्जा प्रदान करण्यास आणि आजारांशी लढण्यास मदत करतो. काळी मिरी, तुळस किंवा आले मिसळून गुळाचा चहा पिल्याने घसा खवखवणे, बंद नाक आणि खोकल्यापासून आराम मिळतो. कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्यांसाठी, गुळातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि खनिजे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. यामुळे संसर्गाशी लढण्याची क्षमता वाढते.

लोकांना गुळाचा चहा बनवायला आणि पिण्यास आवडते, परंतु अनेकदा तो तयार होण्यापूर्वीच खराब होतो. जर तुम्हाला गुळाचा चहा बनवणे आव्हानात्मक वाटत असेल, तर तुम्ही ही सोपी रेसिपी नक्कीच वापरून पहावी.

दोन लोकांसाठी पौष्टिक गुळाचा चहा बनवण्यासाठी, तुम्हाला एक कप पाणी, एक कप दूध, दोन चमचे चहाची पाने, एक इंचाचा आले, चार चमचे गूळ आणि दोन हिरवी वेलची लागतील.

एका भांड्यात दूध आणि दुसऱ्या भांड्यात पाणी उकळवा.
गुळाचा चहा बनवण्यासाठी, प्रथम दूध गरम करा.
नंतर, मध्यम आचेवर चहाच्या भांड्यात एक कप पाणी घाला आणि ते उकळेपर्यंत वाट पहा.
दूध उकळल्यानंतर, गॅस बंद करा. पाणी उकळले की, आले, हिरवी वेलची आणि गूळ घाला आणि चमच्याने ढवळून घ्या.
गूळ वितळेपर्यंत शिजवा. मध्यम आचेवर हा चहा शिजवा.
दूध जास्त उकळू नका.
दूध घातल्यानंतर चहा उकळल्यानंतर तो जास्त शिजवू नका याची काळजी घ्या.

