बोगस मतदान की अवैध पैशांची वाहतूक? गोव्यातील भाजप सरकारने बस भरून लोकं कर्नाटकात पाठवली

कर्नाटक विधानसभेसाठी आज मतदान सुरू असून भारतीय जनता पक्ष सत्ता राखणार की काँग्रेस सत्तेत येणार याचा कौल मतपेटीमध्ये बंद होत आहे. मात्र मतदान सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसने भाजपवर गंभीर आरोप करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मतदानाच्या काही तास आधी भाजपने गोव्यातून लोकं कर्नाटकात पाठवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

काँग्रेसने सोशल मीडियावर बसचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. भाजप सरकार रात्री गोव्यातील लोकांना कदंब परिवन महामंडळाच्या बसने उत्तर कर्नाटकात का पठवत आहे? अवैध पैशांची वाहतूक होत आहे? की बोगस मतदान हे उद्दिष्ट आहे? असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेरा यांनीही याबाबत ट्विट केले आहे.

Why is the Goa BJP govt sending people from Goa on Kadamba Transport Corporation buses to northern Karnataka tonight?

Why???

Is illicit money being transported?

Is bogus voting the objective? https://t.co/yQFDuZTDs6

