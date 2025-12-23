रोज किमान एक चमचा जवस का खायला हवेत, जाणून घ्या

आपल्या आहारामध्ये जवसाचा समावेश करणे हे खूप गरजेचे आहे. जवसाला सूपरफूड असेही मानले जाते. आहारात जवसाचा वापर करुन, आपल्याला विविध पोषक तत्व मिळतात. एक चमचा जवस खाल्ल्याने शरीराला 37 कॅलरीज मिळतात. यात फायबर, प्रथिने, तांबे आणि जस्त सारखे आवश्यक पोषक घटक देखील असतात. उत्तम आरोग्यासाठी भाजलेले जवस खाण्याचे सुद्धा अगणित फायदे आहेत.
भाजलेले जवस खाण्याचे फायदे
कोलेस्ट्रॉल जास्त असेल तर, सकाळी एक चमचा आणि संध्याकाळी एक चमचा जवस भाजून घ्या. यामुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास देखील मदत करू शकते. नियमितपणे जवसाचे सेवन केल्यास, खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत होते. यामुळे आपला रक्तदाब नियंत्रणात राहतो.
वजन कमी करायचे असेल तर प्रत्येक जेवणानंतर अळशी भाजून खा. याचे दोन फायदे होतील. पहिले म्हणजे, त्यातील प्रथिने तुमची भूक कमी करतील आणि तल्लफ टाळतील. दुसरा फायदा असा होईल की त्यातील फायबर तुमचे चयापचय गतिमान करेल आणि वजन कमी करण्याच्या प्रक्रियेत जलद मदत करेल. अशा प्रकारे, या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे तुम्हाला वजन नियंत्रित करण्यास मदत करतील.
