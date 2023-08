IND vs WI – टी-20मध्ये विंडीजच ‘किंग’, हिंदुस्थानचा 8 विकेट्सने पराभव करत मालिका 3-2 ने जिंकली

हिंदुस्थानचा वेस्ट इंडिज दौऱ्याचा शेवट कडू झाला आहे. निर्णायक टी-20 लढतीमध्ये 8 विकेट्सने पराभव झाल्याने हिंदुस्थानने पाच सामन्यांची मालिका 2-3 अशी गमावली. याआधी रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्थानने कसोटी आणि वन डे मालिका खिशात घातली होती.

टी-20 मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकत वेस्ट इंडिजने दमदार सुरुवात केली होती. त्यानंतर हिंदुस्थानने पुनरागमन करत पुढील दोन सामने जिंकले आणि मालिकेत बरोबरी साधली. पाचव्या आणि अंतिम लढतीत विजय मिळवून मालिका जिंकण्याचे स्वप्न घेऊन हिंदुस्थानचा संघ मैदानात उतरला. मात्र हिंदुस्थानने विजयासाठी दिलेले 170 धावांचे आव्हान वेस्ट इंडिजने 12 चेंडू बाकी असताना आणि 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण केले.

हिंदुस्थाने विजयासाठी दिलेले 170 धावांचे आव्हान घेऊन मैदानात उतरलेल्या वेस्ट इंडिजची सुरुवात डळमळीत झाली. सलामीवीर कायले मेयर्स पुन्हा एकदा अपयशी ठरला आणि अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर 5 धावा काढून तो बाद झाला. मात्र त्यानंतर निकोलस पूरन आणि ब्रँडन किंग यांनी चौफेर फटकेबाजी करत हिंदुस्थानच्या गोलंदाजीचे पितळ उघडे पाडले. दुसऱ्या विकेटसाठी दोघांनी शतकीय भागिदारी केली. अर्धशतकाच्या वाटेवर असणारा पूरन पंड्याच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्याने 35 चेंडूत 47 धावा केल्या. यादरम्यान किंगने अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने अखेरपर्यंत नाबाद रहात 55 चेंडूत 85 धावा केल्या आणि शाई होप (22 धावा) मदतीने संघाला विजय मिळवून दिला.

