पत्नीने प्रेयसीसोबत रंगेहात पकडले, नंतर नवऱ्याला केली भररस्त्यात धुलाई

बेळगावमध्ये एक सिनेस्टाईल घटना समोर आली आहे. पती प्रेयसीसोबत एका लॉजमध्ये सापडल्याने संतापलेल्या पत्नीने भर रस्त्यात चपलेने चोपले. ही घटना बेळगावमधील चिकोडी शहरात घडली आहे. या घटनेचाव्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
अविनाश भोसले असे महिलेच्या पतीचे नाव आहे. अविनाशचे एका तरुणीसोबत विवाहबाह्यसंबंध होते. तो प्रेयसीला एका लॉजमध्ये घेऊन गेला होता. दरम्यान पत्नीला नवऱ्यावर संशय आल्याने तिने त्याचा पाठलाग केला. तो प्रेयसीला रुममध्ये घेऊन गेला असता पत्नीने त्याला रंगेहात पकडले आणि संतप्त पत्नीने पतीची कॉलर धरुन त्याला चपलेने मारत रस्त्यावर आणले. एवढेच नाही तर पत्नीच्या वडिलांनीही त्याची चांगलीत धुलाई केली.